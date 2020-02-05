"معلمة ابتدائي" بشقراء تصحِّح إجابات طالبات "المتوسطة" ويعاد تصحيحها.. وهنا التفاصيل

"سبق" نقلت تساؤلات أولياء الأمور.. ومتحدث التعليم: تم التعامل وفق الإجراءات المنظمة

تسببت إجازات لـ"قائدة مدرسة ومعلمة" في وقت الاختبارات بإحدى مدارس تعليم شقراء في وقوع إشكالات، ولَبْس في تصحيح اختبارات الطالبات، من خلال تكليف معلمة ابتدائي من قِبل معلمة مكلفة بقيادة المدرسة بتصحيح إجابات طالبات المتوسطة، فيما تم تعديل تصحيح الاختبار في الأسبوع الثاني من قِبل "معلمة المواد" بعد عودتها من إجازتها.

وتفصيلاً، تمتعت قائدة مجمع تحفيظ القرآن بمرات التابع لتعليم شقراء بإجازة مرضية وإجازة وضع قبل اختبارات الفصل الأول؛ فقامت بتكليف إحدى معلمات المدرسة بالقيام بقيادة المدرسة بقرار داخلي منها، فيما لم تصدر إدارة التعليم قرارًا بتكليف قائدة بدلاً من القائدة المجازة مع أن إجازة الوضع إجازة طويلة، وتوافق اختبارات فصلية.

وفي هذه الأثناء، وقبل اختبار الفصل الأول بأسبوع، تمتعت معلمة مواد الرياضيات للمرحلة المتوسطة بإجازة مرضية، واستمرت في إجازتها حتى تم اختبار طالباتها (طالبات الأول والثاني والثالث المتوسط)، بل امتدت إجازتها طيلة الأسبوع الأول من الاختبارات. وعندها خشيت المعلمة (المكلفة بقيادة المدرسة داخليًّا) من تمتع الطالبات بإجازتهن دون تصحيح إجاباتهن، ولاسيما أن التعليمات تشدد على تصحيح إجابات الطلاب والطالبات أولاً بأول دون تأخير؛ فقامت بتكليف معلمة الرياضيات التي تدرِّس طالبات المرحلة الابتدائية بالمجمع بتصحيح جميع اختبارات الطالبات في صفوف المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات. وفعلاً قامت المعلمة بعد إلحاح عليها بتصحيح إجابات جميع الطالبات، وتمت مراجعة الدرجات، ورصدها، وذلك خلال الأسبوع الأول من الاختبارات.

وفي الأسبوع الثاني للاختبارات عادت معلمة مواد الرياضيات للمرحلة المتوسطة للعمل، وطلبت إجابات طالباتها التي تم تصحيحها في الأسبوع الأول من قِبل معلمة الابتدائي، وبعد اطلاعها على الإجابات قامت بتعديل درجات الطالبات بدعوى وجود أخطاء في تصحيح المعلمة الأولى! ومع أن الاختلاف كبير بين التصحيح الأول والتعديل الجديد، الذي أثر في نتائج الطالبات، إلا أنه تم اعتماد التعديل الجديد للمعلمة التي كانت مجازة وقت الاختبار، وقُدم تعديلها على تصحيح المعلمة التي صححت الإجابات أولاً.

وهذا التعديل في الدرجات تذمر منه أولياء أمور الطالبات، وتساءلوا: لماذا لم يُعتمد تصحيح المعلمة المكلفة كونها كُلفت بالتصحيح أثناء تمتع معلمة المادة بإجازة رسمية؟ كما أن المعمول به هو التصحيح الأول، وأي تعديل في الدرجات أو تصحيح جديد يتطلب لجنة متخصصة تُصدر قرارًا بالتعديل أو التصحيح ومبرراته، إضافة إلى أن تعديل الدرجات بهذه الطريقة يضر بسمعة المعلمة التي صححت الإجابات أولاً لدى زميلاتها وطالباتها، وكذا لدى أولياء الأمور.

واستغرب أولياء الأمور من ترك المجمع طيلة الفترة الماضية دون تكليف قائدة بقرار من قِبل إدارة التعليم، ولاسيما أن إجازة القائدة إجازة طويلة، وتوافق الاختبارات الفصلية.

وطرحت "سبق" القضية بجميع تفاصيلها على متحدث إدارة التعليم بشقراء علي العطاس، وأرسلت له جميع تساؤلات أولياء الأمور السابقة، فقال: فيما يتعلق بتكليف قائدة فيوجد معلمة مكلفة داخليًّا بالعمل فترة غياب القائدة، وفق صلاحيات قائدة المدرسة. وأما ما يخص درجات الطالبات فالقسم المختص (الاختبارات والقبول) تعامل مع الموضوع وفق الإجراءات المنظمة لذلك.





وحول تعديل الدرجات قال العطاس: تم التصحيح من معلمة مكلفة، ثم تمت المراجعة بعد التصحيح من معلمة المادة، وحصل التعديل المشار إليه بناء على مراجعة التصحيح.