الرياض تنافس بـ18 مشروعًا في أولمبياد "إبداع" على مستوى السعودية

إعلان أسماء الطالبات الفائزات في مسابقة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن

افتتح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعدالغنام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع الرياض 2020)، برعاية المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وبحضور مدير إدارة الموهوبين محمد العقيل، والرئيس التنفيذي لشركة عطاء التعليمية إبراهيم بن عبدالكريم التركي، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية، الذي يستمر حتى غرة ربيع الآخر 1441 هـ.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في منطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام: "لقد حظي المبدعون والموهوبون في مملكتنا الغالية برعاية واهتمام ودعم من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله – وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -".

وأضاف "الغنام": "معرض (إبداع الرياض 2020) امتداد لصناعة الموهبة والإبداع في تعليم الرياض. فبفضل الله، ثم همة وتميُّز أبنائنا الطلاب والطالبات، حققت الإدارة مراكز متقدمة في مجال الموهبة والإبداع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بمتابعة من سعادة المدير العام حمد الوهيبي".

وتابع: "أشكر أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات على مشاركتهم الفاعلة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وأشكر مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، وزملاءه؛ إذ شهدت مرحلة التسجيل 1033 طالبًا، ومرحلة المشاريع 144 مشروعًا، وشارك في (إبداع الرياض 2020) 57 مشروعًا، وتأهل 18 مشروعًا على مستوى السعودية".

وأشار إلى أن المعرض مخصص لطلاب مدارس المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية، ويأتي من منطلق حرص الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ممثلة في إدارة الموهوبين، على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب للمشاركة بمشاريع علمية وإبداعية، تهدف إلى نشر ثقافة الأولمبياد، وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب.

من جهته، أوضح مدير إدارة الموهوبين بالرياض، الدكتور محمد العقيل، أن المعرض حظي في اليوم الأول بزيارة أكثر من 300 طالب من مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ووجد اهتمامًا كبيرًا منهم.

وأشار إلى أن معرض (إبداع الرياض 2020) جاء تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، ضمن محور "اقتصاد مزهر.. فرصة مثمرة"؛ وذلك لتوفير تعليم، يسهم في دفع عجلة الاقتصاد التي من التزامات العمل على تحقيقها "التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال".. وجاء أيضًا تماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، التي من بينها "تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار".

من جهة أخرى، اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(٢٢).

وجرت التصفيات النهائية في مقر إدارة الإشراف التربوي بمبنى الإدارات النسائية في حي "الوشم".

وباركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج للطالبات الفائزات، وقالت: إن من النعم العظيمة والمنح الجسيمة أن سخَّر لنا المولى سبحانه وتعالى دولة مباركة، قامت على القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضافت: تأتي المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات سنويًّا، وتكون مناسبة إيمانية فريدة، وملتقى قرآنيًّا مباركًا.

وذكرت مديرة الإشراف التربوي نجلاء بنت تركي النفيعي أن هذه المسابقات تعكس عناية السعودية بكتاب الله الكريم، وتحفِّز الناشئة على حفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره، وتشجع أبناء وبنات الوطن على الإقبال نحو كتاب الله ــ جل وعلا ــ حفظًا وفهمًا وأداء وتدبرًا، وتذكي روح المنافسة الإيمانية الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، كما أنها تعين على ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها وسعادتها في الدنيا والآخرة.

من جانبها، أشارت ماجدة العصلاني، مشرفة العلوم الشرعية في إدارة الإشراف التربوي نائب رئيس لجنة المسابقات في إدارة تعليم الرياض، إلى أن العدد الإجمالي للمشاركات في المسابقة على مستوى مدارس الرياض والمحافظات التابعة لها (١٩٦٠) طالبة، وعدد المشاركات في التصفيات النهائية على مستوى إدارة تعليم الرياض (٢٣) طالبة.

وأضافت: هذه المسابقة تضم خمسة فروع، أولها: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، وفازت في هذا الفرع الطالبة حصة بنت فيصل المطرود من المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لمكتب تعليم وسط الرياض. وثانيها: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وحققت المركز الأول في هذا الفرع الطالبة نورة بنت مبارك آل رشود من الثانوية الـ٤٨، وتتبع مكتب تعليم شمال الرياض، بينما جاء المركز الثاني من نصيب الطالبة منار بنت محمد القحطاني، التي تدرس في الثانوية التاسعة لتحفيظ القرآن بمكتب تعليم جنوب الرياض.

وتابعت: أما فرعها الثالث فهو حفظ عشرين جزءًا متتاليًا مع حسن الأداء والتجويد، وحققت الطالبة الهنوف موسى العبدالسلام من الثانوية العاشرة لتحفيظ القرآن التابعة لمكتب تعليم الشفا المركز الأول فيه، وكان المركز الثاني من نصيب الطالبة لينة محمد المشاري، التي تدرس في مدارس الرواد الأهلية.

ومضت قائلة: ويشمل الفرع الرابع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحققت المركز الأول الطالبة سناء محمد والد من مدارس الرياض الأهلية التابعة لمكتب تعليم غرب الرياض، وجاء بالمركز الثاني الطالبة شريفة عبدالرحمن الدريهم من الثانوية العاشرة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لمكتب تعليم الشفا.

وأضافت: يتطلب الفرع الخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. وجاءت نتائجه كالآتي: الأول للطالبة علياء أحمد الدوسري من الثانوية العاشرة لتحفيظ القرآن بمكتب تعليم الشفا. الثاني للطالبة ديمة حازم الميداني من مدارس نجد الأهلية بمكتب تعليم الشمال. الثالث للطالبة هياء مشعل القريشي من الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن بمكتب تعليم البديعة.

ويأتي الفرع السادس، وهو فرع خاص، وإضافة جديدة لهذا العام، تقديرًا من ولاة أمرنا لأبناء وبنات شهداء الواجب، ويُلزم المتسابقات فيه بحفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.

الجدير بالذكر أن إدارة الإشراف التربوي سبق أن نفذت ورشة تدريبية لمنسقات ومحكمات مسابقات القرآن الكريم مطلع هذا العام ارتقاء بأدائهن، وتطويرًا للمهارات اللازمة الخاصة بتحكيم المسابقات.