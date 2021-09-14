شرطة مكة المكرّمة تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها

مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية واُتخذت بحقه الإجراءات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد (12) مركبة مسروقة والقبض على سارقها، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.