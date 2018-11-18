كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تطلق مبادرة "ترشيد"

لضبط الإيرادات والمصروفات والإرشاد في الاستهلاك

أطلقت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج؛ مبادرة بعنوان: "ترشيد"، في حدائق المحافظة ومتنزهاتها؛ لضبط الإيرادات والمصروفات والإرشاد في الاستهلاك للأسر، والحد من الإسراف في المياه، وغيرها من الإرشادات الصحية.

تضمنت محاور مبادرة "ترشيد" التي نفذتها كليات الأفلاج في حديقة سحاب ومنتزهة ترفيه المملكة، عددًا من الأركان؛ منها ركن عن الصحة احتوى على تنبيهات وإرشادات عن المشروبات والمأكولات الضارة.

وشملت فقرات المبادرة: تقديم نصائح إرشادية في المحافظة عن الماء؛ كونه ثروة يجب الحد من الإسراف في استخدامه.

كذلك تواجد ركن تم خلاله تقديم النصائح في كيفية الترشيد في استخدام الكهرباء في المنزل، وإغلاق الأجهزة بعد الانتهاء من العمل بها، وتمت توعية الحضور بضرورة توفير أدوات السلامة في كل منزل.

واختتمت فقرات المبادرة بدورة تدريبية بعنوان: "الإدارة الناجحة لميزانية الأسرة"، قدمها عضو هيئة التدريس بكليات الجامعة الدكتور فؤاد محمد الحمدي، للأهالي بمنتزه ترفيه المملكة؛ إذ تحدث فيها عن تخطيط وإدارة الدخل المالي للأسرة، وأهمية التخطيط المالي، وخطوات إعداد الميزانية المنزلية، وضبط الإيرادات والمصروفات للأسرة وكيف يتم حسابها.