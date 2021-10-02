"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من النجاحات الأمنية

أورد الإطاحة بمقيم يمني ارتكب جريمة التحرش بفتاة في مكان عام

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.



وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على 5 مواطنين في مكة المكرمة ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات بمركبة في أحد الطرق العامة.



وأورد المقطع القبضَ على مقيم من الجنسية اليمنية في تبوك ارتكب جريمة تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.



وتَضمن القبضَ على 3 مواطنين في حائل ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود، حيث ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وأشار إلى القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض قاموا بالتعدي على أحد المارّة والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض.



وذكر مقطع فيديو الأمن العام كذلك، أنه تم القبض على مواطن في الأحساء ارتكب 8 جرائم احتيال تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال؛ حيث استولى من خلالها على مبلغ 128.000 ريال، كما تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض ارتكبوا 15 حادثة جنائية تمثلت في اقتحام المستودعات ومقار الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.



وجاء في مقطع فيديو الأمن العام أنه تم القبض على مواطن وثلاثة مقيمين من الجنسية التركية ومقيم من الجنسية الفلسطينية في مكة المكرمة، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخلوا سكن العمالة وسلبوا ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.



كما تم القبض على مواطنين في حائل قاموا بإتلاف مركبة مواطن أمام منزله؛ وذلك بسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإحراقها.



ولفت المقطع إلى عملية القبض على 5 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الأردنية، و3 مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية في الرياض ارتبطوا بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة؛ حيث قاموا بتنفيذ 101 حادثة سرقة أجزاء من المركبات المُتعطلة والتالفة، وفرز ما تتم سرقته؛ ليتم بعد ذلك تصديرها للخارج بطرق متعددة، حيث ضُبط بحوزتهم ما يزن 500 كيلو جرام من مادة البلاتينيوم المستخلصة.