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نقابة السيارات كشفت عن جاهزيتها لخدمة 60 ألفًا من حجاج بيت الله الحرام

من خلال 68 شركة.. أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن

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أعلنت نقابة السيارات عن تجهيز أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وكشفت نقابة السيارات في فيديو لها عن استكمال جاهزيتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية.



وأكدت أن الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تجاوزت 1700 حافلة من خلال 68 شركة.

