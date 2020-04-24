لمواجهة وباء كورونا.. تطبيقات التوصيل الإلكترونية تلبي حاجات أهالي منطقة الباحة

توصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية للمنازل في دقائق

لبّت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، احتياجات أهالي منطقة الباحة، خلال أزمة فيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

وسهّل سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية على الكثيرين، بتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية لهم في دقائق، مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار لفترة قصيرة، ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل صاحب الطلب من نافذة التطبيق الخاصة.

فيروس كورونا الجديد الباحة

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 01:29 PM

توصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية للمنازل في دقائق

لمواجهة وباء كورونا.. تطبيقات التوصيل الإلكترونية تلبي حاجات أهالي منطقة الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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لبّت تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، احتياجات أهالي منطقة الباحة، خلال أزمة فيروس كورونا، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

وسهّل سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية على الكثيرين، بتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية لهم في دقائق، مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار لفترة قصيرة، ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل صاحب الطلب من نافذة التطبيق الخاصة.

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