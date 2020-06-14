1753 بالرياض.. 2607 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن بالمملكة

من إجمالي 4233 حالة إصابة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم

سجلت مدينة الرياض 1753 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، من بينها 352 حالة في جدة و314 حالة في مكة المكرّمة و161 حالة في الدمام.