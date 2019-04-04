طلاب "تعليم مكة" يُحققون لقب "بطولة فرسان التعليم" و40 ألف ريال

بعد تغلبهم على "فرسان تعليم الشرقية" بنتيجة 27 نقطة مقابل 22

حقق طلاب تعليم مكة المكرمة لقب "بطولة فرسان التعليم" بعد تغلبهم على فرسان تعليم الشرقية بنتيجة 27 نقطة مقابل 22 نقطة.

واختتمت المسابقة مساء اليوم بعد أن أسدلت الستار على الفائز بلقب الجائزة تعليم منطقة مكة المكرمة، بعد تجاوزه تعليم منطقة الشرقية، في مقر شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية قناة "عين" التعليمية بالرياض، بحضور مدير الإدارة العامة للنشاط بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، ومتحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي، والمشرف العام على شبكة قنوات وزارة التعليم حامد الغامدي، ومدير عام التعليم بمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومساعد مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة حائل يحيى العماري.

من جانب آخر، أكد مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم، الدكتور عبدالحميد المسعود، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان تولي اهتمامًا وعناية خاصة بالتعليم بشتى جوانبه وفئاته تجسد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية في قطاع التعليم.

ونوه بما تبذله وزارة التعليم وإدارات التعليم في المملكة من رعاية واهتمام بجميع الطلاب على مختلف فئاتهم وذلك من خلال دعم البرامج الثقافية وتقديم كل ما من شأنه تحقيق طموح الطلاب وتطلعاتهم إلى أن يكونوا أفرادًا فاعلين يسهمون في مسيرة الرقي بالوطن.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الحفل الختامي لمسابقة فرسان التعليم التي تنظمها شبكة قنوات وزارة التعليم "عين" الفضائية.

وأشاد "المسعود" بجهود شبكة قنوات وزارة التعليم "عين" الفضائية وإقامتها برامج ومبادرات عائدة بالنفع على الطلاب والمجتمع.

من جانب آخر، عبّر مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، عن سعادته في الحصول على لقب المسابقة، آملاً أن تكون الجائزة حافزًا للطلاب المشاركين للاستمرار في عملية القراءة والبحث والاطلاع، والاعتماد على الذات، ومواصلة النجاح والتميز مقدمًا تهنئة لمنسوبي الإدارة وللمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم على التتويج بلقب فرسان التعليم.

وفي الختام توج مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود، الحاصل على المركز الأول فريق إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بدرع المسابقة، ومبلغ مالي قدره أربعون ألف ريال، وأجهزة ذكية، ودروع تذكارية لمتسابقي الفريق، كما جرى تكريم الحاصل على المركز الثاني إدارة تعليم منطقة الشرقية بدرع تذكارية، ومبلغ مالي قدره 20 ألف ريال، وأجهزة ذكية، ودروع تذكارية لأعضاء الفريق.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الثقافة العلمية والعامة لدى الطلاب المشاركين، وتنمية مهارات التعليم الذاتي، والتفكير الناقد والإبداعي، والتعبير بطلاقة، وفصاحة، وزيادة التلاحم بين طلاب المملكة، وخلق جو من الترفيه والمتعة وبث النشاط وروح التعاون بين الطلاب، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافة إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.