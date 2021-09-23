البحرين تدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًا وطائرات مسيرة تجاه المملكة

أشادت بكفاءة وبسالة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط الاعتداءات

أدانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي تجاه مدينة جازان وإطلاق 3 طائرات مسيرة تجاه المملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها المستمر على استهداف الأراضي السعودية.

وأشادت بكفاءة وبسالة الدفاعات الجوية السعودية وتصديها بحزم للصاروخ الباليستي والطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها، وجهودهم في إحباط الاعتداءات والمخططات الحوثية الإجرامية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل ضمان أمنها واستقرارها، فإنها تدعو إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتكثيف الجهود لدحر الإرهاب، وإدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة برمتها.