"مدمي خشوم الإبل" .. شاهد ما فعلته العاصفة الغبارية والثلوج بشمال المملكة

لقطات وثّقتها عدسة المواطن "السلماني" .. احتراق بيت "شعر" في طبرجل

يُعرف انخفاض درجات الحرارة والصقيع هذه الأيام بـ "مدمي أو مفطر خشوم الإبل"؛ بمعنى خروج الدم بسبب تجرح أنوف الإبل لشدة البرد، وهي علامة يستدل بها لأيام الشبط وشدة برده، وهذا ما وثّقه المواطن هزاع السلماني في إحدى صحاري الشمال.

فيما تعرّضت المناطق الشمالية، مساء أمس، إلى موجة غبارية ورياح شديدة السرعة وأمطار خفيفة ومتوسطة وتساقط للثلوج الخفيفة في طريف وشمال سكاكا.

وتسبّبت الرياح الشديدة في احتراق بيت "شعر" لمواطن في محافظة طبرجل، فيما تشكّلت موجات غبارية تم توثيقها في محافظة العويقيلة.

ورصد المواطن رائد العوفي؛ انخفاض درجات الحرارة في محافظة طريف وتكوُّن الصقيع وتجمُّد الماء بالمحافظة نتيجة موجة البرد القارسة التي تؤثر في شمال المملكة ويتوقع أن تنخفض أكثر خلال اليومين المقبلين.