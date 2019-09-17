"الشؤون الصحية" بالطائف وتبوك يتعاونان في مجال الجودة وسلامة المرضى

ضمن مبادرة لتبادل الخبرات والتجارب

نفذت مديريتا الشؤون الصحية بالطائف وتبوك، اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الجودة وسلامة المرضى.

وبناءً على توجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس، بتبادل الخبرات والتجارب مع مديريات الشؤون الصحية نفذت الاتفاقية، وكانت بدايتها بزيارة فريق من إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بالطائف بقيادة مدير الإدارة فهيد الشريف، لمستشفى المويه العام؛ لتقييم معايير السلامة الأساسية صباح اليوم.

وكان ضمن الفريق الزائر مدير إدارة الجودة بصحة تبوك الدكتورة شيماء البلوي، فيما كان في استقبال الفريق مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري.

وتجول الفريق على أقسام المستشفى، ثم عقد اجتماعاً في قاعة الاجتماعات، ترأسه مدير المستشفى، وتم خلال الاجتماع متابعة تطبيق معايير السلامة لجميع الأقسام.

يذكر أن هذه الزيارة تهدف لتطبيق التجربة الأولى على مستوى المملكة، بعقد اتفاقية شراكة ما بين منطقتين، صحة الطائف وصحة تبوك، فيما يخص الجودة وسلامة المرضى وتفعيل يوم سلامة المرضى العالمي والذي يوافق تاريخ 17/9/2019.