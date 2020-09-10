عن بعد .. "رعاية ذوي الإعاقة" تنظم مؤتمرًا دوليًا لرياضة "ثلاثية العجلة"

اشتمل على عددٍ من الجلسات العلمية التي تتحدث حول هذا النوع من الرياضة

‏نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عن بعد، المؤتمر الدولي للرياضة ثلاثية العجلة، والذي اشتمل على عددٍ من الجلسات العلمية التي تتحدث حول هذا النوع من الرياضة.

وفي التفاصيل، نوه الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري في بداية المؤتمر، بما توليه المملكة العربية السعودية من رعاية ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة‏ ‏من خلال تشجيع الرياضة وانسجام ‏رؤية المملكة 2030 مع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم ‏‏والحصول على الحقوق بشكل سليم.

وعبّر "الحيدري" عن شكره ‏لكل الجهات المشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه الرياضة ستكون بإذن الله ممكنة لاستقلاليتهم.

وانصب تركيز جلسات المؤتمر على التعريف برياضة الدراجة الثلاثية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها رياضة عالمية مطبقة في دول عديدة على الرغم من حداثتها، وأفاض في ذلك الباحثون.

وشهد المؤتمر عدد كبير من الحضور من داخل وخارج المملكة، و‏كذلك شهد حضور عددٍ من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، ‏كما تم ترجمة المؤتمر بلغة الإشارة بشكل مباشر للصم من الحضور.

‏ويأتي هذا المؤتمر ضمن مكتسبات رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على كل حقوقهم .