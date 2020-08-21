2300 استشارة مجانية.. تدشين منتدى الإرشاد الأسري والنفسي عن بعد بمكة

300 متخصص من مختلف مناطق المملكة وخارجها و"تشكيل مخ الطفل" هدف

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، مساء أمس، منتدى الإرشاد الأسري والنفسي والذي تنظمه جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة عن بعد.

وأكد "بن رقوش"، في كلمته الافتتاحية، على أهمية المنتدى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين في جميع الوطن العربي، إلى جانب مناقشة موضوعات تعود بالنفع على مقدمي الخدمات الإرشادية الأسرية والنفسية، مشيرًا إلى ما تقدمه الجمعية من برامج ومبادرات تخدم المجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري والتوازن النفسي وصولاً إلى التنمية المستدامة في المجتمع، وقال إن الجمعية بدأت عملاقة، مؤكداً على دعمه لها لأهمية رسالتها.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة جزاء بن مرزوق المطيري، إن المنتدى هو لقاء شهري يضم المختصين في الإرشاد الأسري والنفسي والعلاج النفسي والمهتمين بالجوانب الإرشادية الأسرية والاجتماعية، يتم وفق جدول سنوي معد لذلك وفي كل لقاء يقدم موضوع يخدم أهداف المنتدى والتي من ضمنها مناقشة موضوعات تهم قضايا المجتمع الأسرية والنفسية، وصياغة بعض التوصيات التي يرى المختصون أنها تحتاج أن تصل لصناع القرار ويمكن أن يترتب عليها قرارات.

وذكر "المطيري" أن انطلاقة الجمعية الحقيقة هي في بداية عام 2020 – قدمت خلالها ما يقارب 2300 استشارة مجانية لجميع فئات المجتمع، و 16 ندوة ومحاضرة عن طريق برامج الزوم استفاد منها ما يقارب 15000 متدرب و متدربة، و10 مبادرات متنوعة.

وبين المدير التنفيذي للجمعية سليمان الزايدي، أن فكرة المنتدى نوعية ومهنية ومتخصصة وتعد الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات في المجال الأسري والنفسي، وكان اللقاء الأول بعنوان "تأثيرات تربية الأطفال في تشكيل مخ الطفل" قدمها الدكتور ماجد بن عبدالعزيز عشي رئيس المجلس الاستشاري ومدير المنتدى لعام 2020.

وأشار "الزايدي" إلى أن عدد حضور المنتدى في بداية انطلاقته كان أكثر من 300 متخصص ومتخصصة من مختلف مناطق المملكة وخارجها، ومن بين الحضور شخصيات إعلامية وقيادية بارزة، منهم سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى، مؤكداً أن المنتدى في دورته الثانية والتي تقام في نهاية كل شهر ميلادي وتحديدًا يوم 20 سيكون عنوان المنتدى القادم "تأثيرات الارتباط بين الرضيع والأم على حجم وكفاءة مركز الانفعال الوجداني في المخ والعلاقة مع الاضطرابات النفسية والعلاج النفسي" والتي يقدمها رئيس اللجنة الدولية الوطنية لمشيري الإدمان والتعاطي بالولايات المتحدة الأمريكية نايداك خبير الطب النفسي العالمي الدكتور إيهاب الخراط.

يُذكر أن هذا المنتدى مترجم للغة الإنجليزية كون حضور المنتدى من جميع أنحاء العالم.