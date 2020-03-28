البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة

عدد الحالات المصابة القائمة 215 وإجمالي المتعافين 254 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.

فيروس كورونا الجديد

7

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 11:20 AM

عدد الحالات المصابة القائمة 215 وإجمالي المتعافين 254 حالة

البحرين .. تعافي 19 حالة من "كورونا" وتسجيل 7 إصابات جديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 3,257

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، تعافي 19 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، في حين أظهر موقع وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة.

وارتفع عدد حالات التعافي إلى 254 حالة، في حين وصل عدد الحالات القائمة 215 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أجرت الوزارة 31317 فحصاً طبياً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020