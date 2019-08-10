بالفيديو .. تأمَّل أليست مكة بأيدٍ أمينة؟!

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بالفيديو .. تأمَّل أليست مكة بأيدٍ أمينة؟!
موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
المملكة
/
محليات
28
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:21 PM
بالفيديو .. تأمَّل أليست مكة بأيدٍ أمينة؟!
صحيفة سبق الإلكترونية
مكة المكرمة
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الكلمات المفتاحية
موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
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