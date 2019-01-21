روسيا تعاقب "فيسبوك" و"تويتر" لهذا السبب

سبق وحجبت "لينكد-إن" تحت نفس الإجراء

أعلنت الهيئة الروسية لتنظيم وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، أنها أطلقت إجراءات إدارية ضد شبكتي التواصل الاجتماعي الأمريكيتين "فيسبوك" و"تويتر"، اللتين اتهمتهما بعدم الامتثال للقانون الروسي.

وأوضح رئيس الهيئة ألكسندر جاروف أن الهيئة طلبت من المجموعتين الامتثال للقانون الروسي، الذي يفرض تخزين بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأفاد "جاروف" بأن الشركات التي تدير شبكتي "فيسبوك" و"تويتر" قدمت ردوداً رسمية على طلباتنا، تؤكد حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في روسيا.

وأضاف أن هذه الردود لا تتضمن تفاصيل عن تنفيذ القانون فعلياً في الوقت الحالي أو في المستقبل.

من جهته، قال الناطق باسم الهيئة نفسها فاديم أمبيلونسكي لشبكة التلفزيون الروسية "روسيا 24": "نأمل في تحميلهما مسؤولية إدارية، وبعبارة أخرى ستفرض عليهما غرامة".

وكانت السلطات الروسية أمرت في 2016 بحجب شبكة التواصل الاجتماعي المهني لينكد-إن، التي رفضت تنفيذ القانون حول إبقاء بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية، ومنذ ذلك الحين، لا يمكن الاطلاع على هذا الموقع في روسيا.