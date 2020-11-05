فلسطين تسجل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.. 456 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و456 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 87.79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.36 %، ونسبة الوفيات 0.85 % من مجمل الإصابات.