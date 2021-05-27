أمين منطقة جازان يُدشن مبادرة "ممتثل" لتعزيز الجهود التوعوية

تساهم في رفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالمجمعات

دشَّن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، مساء أمس الأربعاء، مبادرة "ممتثل" التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأجرى أمين منطقة جازان جولة ميدانية على بعض المحلات التجارية، كما وضع ملصقًا يحمل شعار "ممتثل" على مداخل بعض المحلات التجارية الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال والالتزام بالبروتوكولات الوقائية والتأكد من ذلك، عبر الجولات الرقابية لفرق الأمانة والبلديات الرقابية والمشاركة المجتمعية بواسطة المتطوعين والمتطوعات، البالغ عددهم ٢٩٤٥ متطوعًا ومتطوعة، بهدف المحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن مبادرة "ممتثل" سوف تستمر لمدة شهرين من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل المرافق العامة، والمراكز التجارية والترفيهية.

وأضاف أن المبادرة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض؛ حفاظًا على الصحة العامة.