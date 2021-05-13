خالد بن سلمان مهنئاً بالعيد: نستذكر بفخر شهداءنا الأبرار وأبطال قواتنا المسلحة

هنأ الملك وولي العهد سائلاً الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء

رفع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عبر حسابه في تويتر: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونستذكر بفخر شهداءنا الأبرار، وإخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة ، وأسأل الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

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13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 08:18 AM

هنأ الملك وولي العهد سائلاً الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء

خالد بن سلمان مهنئاً بالعيد: نستذكر بفخر شهداءنا الأبرار وأبطال قواتنا المسلحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رفع نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عبر حسابه في تويتر: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونستذكر بفخر شهداءنا الأبرار، وإخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة ، وأسأل الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء.

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نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

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