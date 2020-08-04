باكستان: تسجيل 432 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت باكستان 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و15 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 280461 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5999 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 249397 حالة، بينما توجد 1013 حالة في وضع حرج.