في الحفل الخامس.. ميدان فروسية المدينة يتوّج 5 فائزين

على كأس "ينبت" وجامعتي المدينة

انطلق مساء أمس الأول، الحفل الخامس من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، وذلك بحضور مسؤولي الميدان ورعاة الأشواط من شركة "ينبت"، والجامعة الإسلامية وجامعة طيبة، وبمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها، من داخل المدينة المنورة ومن خارجها، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة.

وشاركت الخيل العربية لجميع الدراجات في الشوط الأول الذي انطلق على دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد «لحيف الخالدية» للمالك عبدالله آل سعد، على مسافة 1600 متر.

أما الشوط الثاني المخصص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح وعلى دعم «ميدان فروسية المدينة»، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد «ساحقهم»، للمالك عبدالإله المنصور، إذ قطع مسافة 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدرجات "وعلى دعم «الجامعة الإسلامية»، بقيمة 100 ألف ريال، فقد فاز الجواد «شهد الرضاب» للمالك إسطبل علي صالح التويجري، وذلك على مسافة 1200 متر.

وكان الشوط الرابع لإنتاج السعودية لجميع الدرجات، على كأس «جامعة طيبة»، جائزة الشوط 100 ألف ريال مسافة الـ1000 متر، فاز بها الجواد "اصوك الرأس" للمالك أبناء مويسان العتيبي، كما كان الشوط الخامس للخيل المستوردة لجميع الدرجات على كأس « شركة ينبع السعودية البتروكيماوية (ينبت) »، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز بها الجواد «اوتري مير»، للمالك إسطبل الدكتور نعيمات على المسافة 2000 متر.

وشهد الحفل حضور عدد من الشركاء والداعمين كل من شركة ينبع السعودية البتروكيماوية (ينبت) وجامعتي طيبة والإسلامية في المدينة المنورة مما كان له بالغ الأثر على نجاح وتميز فعاليات وأشواط هذه النسخة، كما تأتي هذه الشراكة في سياق دعم رياضة الفروسية في بلادنا، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في التعاون لإبراز دورها في هذا الجانب.