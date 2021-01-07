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أكد في وقت سابق أنه سيكون هناك مراكز في كل المناطق

وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.



وكان قد أكد الربيعة في وقت سابق أثناء تلقيه الجرعة الأولى أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".



وأضاف الوزير حينها: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".