أمير الشرقية يطّلع على إنجازات منظومة المياه بالمنطقة

أكد الحاجة لزيادة المياه المحلاة وتحسين جودة الخدمات

اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم، على إنجازات منظومة المياه بالمنطقة الشرقية والخطط والمشاريع المستقبلية والتي قدمها له محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالعزيز الشيباني وبحضور أعضاء مجلس المنطقة.

وأشاد أمير المنطقة بالعرض الذي قدمته الجهات حول خدمات المياه في المنطقة، وقال: ما تم استعراضه هو برنامج طموح ومفصل وواضح، وهذا لا يلغي أن هناك بعض الهواجس تجاه إشكاليات يشتكي منها المستفيدون، ونتمنى أن تحظى بالعناية والاهتمام، إضافةً إلى نسبة الفاقد من المياه في الشبكة التي تحتاج تركيز وإيجاد حلول جذرية وفعالة، كما نشير إلى ضرورة أن تحظى ضاحية الملك فهد باهتمام خاص في خدمات المياه والصرف الصحي.

وأضاف: كلي ثقة بأن الحلول الابداعية لدى الوزارة والمؤسسة وشركة المياه سيكون لها أثر تجاه هذه الهواجس، ونتمنى ان نشاهد تلك الحلول في أقرب وقت ممكن.

وقدم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه عرضاً حول المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة والمشاريع المستقبلية (2020-2026) في منظومة الإنتاج بقيمة (3.6) مليار ريال وفي منظومة النقل بقيمة (6.65) مليار ريال وفي منظومة الخزن بقيمة (2.02) مليار ريال وفي منظومة التوزيع والتجميع بقيمة (16.47) مليار ريال وفي منظومة إعادة الاستخدام (0.74) مليار ريال.

من ناحيته، قدم "الشراري" رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية عرضاً عن مشاريع الشركة في المنطقة وبرنامج تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية وخدمات الصرف الصحي والهادف إلى رفع موثوقية الشبكات وإيجاد مصادر بديلة لتغطية استمرار الضخ لمدة 24 ساعة ورفع الطاقة التخزينية التشغيلية بطاقة 1.6م3 لضمان الأمن المائي، وشملت مدن الدمام والخبر والجبيل والأحساء والقطيف.

وحضر الاجتماع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي والمهندس عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وأمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر السبيعي.