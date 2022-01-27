قبل تصديرها من ميناء بيروت.. لبنان يضبط شحنة مخدرات تزن 13 طناً

تتضمن حبوب كبتاجون

ضبطت السلطات اللبنانية، اليوم (الخميس) شحنة من المخدرات تقدر بـ13 طناً في مرفأ بيروت.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن الشرطة القضائية ضبطت شحنة مواد مخدرة تتضمن حبوب الكبتاجون في مرفأ بيروت.

وأضافت أن العملية تمت بالتعاون بين الشرطة القضائية والجمارك.

وأوضحت أن الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا.