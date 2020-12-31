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خلال العام 2020م وإجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعًا

نجران: أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية

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قدّم مجمع إرادة والصحة النفسية، خدماته لـ21726 مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة نجران" أن إجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعًا؛ فيما استقبلت العيادات الخارجية للمجمع 15556 مراجعًا، وأجرت 91 جلسة تنظيم إيقاع المخ؛ لافتةً إلى إجراء 530 فحصًا إشعاعيًّا، و14628 فحصًا مخبريًّا، وصرف 52886 وصفة طبية.