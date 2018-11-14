الحايلي وكعكي يعودان لإدارة نادي الاتحاد

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:
نواف المقيرن – رئيسًا.
لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.
ياسر نصيف - الأمين العام.
أنمار الحايلي – عضوًا.
أحمد كعكي – عضوًا.
محيي الدين صالح كامل –عضوًا.
عبدالله كبوها – عضوًا.
آل الشيخ يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، وجاء كالآتي:
نواف المقيرن – رئيسًا.
لؤي هشام ناظر - نائبًا للرئيس.
ياسر نصيف - الأمين العام.
أنمار الحايلي – عضوًا.
أحمد كعكي – عضوًا.
محيي الدين صالح كامل –عضوًا.
عبدالله كبوها – عضوًا.