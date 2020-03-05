توقعات بزيادة أعدادهم خلال 5 أعوام.. دولتان يتمركز فيهما "أثرياء الخليج"

شريك "نايت فرانك" المساعد عن المعدل: يظل قويًّا.. و"بيلي": آسيا ستفوق أوروبا

يُتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الأثرياء في دول الخليج بنسبة 26% خلال السنوات الخمس المقبلة؛ ليصل إلى أكثر من 9100؛ وفقًا لأحدث تقرير للثروة من "نايت فرانك" للاستشارات.

وسيتمركز 57% من هؤلاء الأثرياء في المملكة العربية السعودية، و23% في الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت البيانات أن من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء على مستوى العالم بنسبة 27% في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقل قليلًا عن 650 ألف شخص.

وقال تيمور خان، الشريك المساعد في نايت فرانك الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يظل معدل تكوين الثروة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويًّا".

وقال رئيس الأبحاث العالمية في "نايت فرانك"، ليام بيلي: "يتوقع نايت فرانك أنه بحلول عام 2024، أن تكون آسيا ثاني أكبر مركز للثروة في العالم، وتتفوق على أوروبا".