هل تنتقل ملكية فورمولا 1 من أمريكا إلى السعودية؟.. المفاوضات جارية

"فرانس ريس": المملكة تخطط لمزيدٍ من السباقات وعلى مستويات دولية كبيرة

يخطط عددٌ من المستثمرين السعوديين في الاستحواذ على ملكية "الفورمولا 1" حيث يسعى السعوديون للتفاوض مع الملاك الأمريكيين لإنهاء عمليات الشراء.

وذكر موقع "فرانس ريس" المتخصص في شؤون المسابقات الدولية، أن السعودية تخطط للمزيد من السباقات وعلى مستويات دولية كبيرة ومن ضمن الخطط التي يضعها السعوديون هو الاستحواذ على ملكية فورمولا 1 التي تملكها شركة ليبرتي ميديا الأمريكية منذ عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بشكل كبير بسباقات الفورمولا 1 إلا أن الشرق الأوسط أيضًا يظهر اهتمامًا في الجانب ذاته من السعودية والبحرين والإمارات.

وتستضيف مدينة جدة نهاية العام الجاري بطولة الفورمولا 1 وستكون حلبة كورنيش جدة لسيارات فورمولا 1 الأضخم في تاريخ المملكة، وثاني أطول حلبة بعد فرانكورشان في بلجيكا.