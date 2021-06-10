"التحالف": لم ننفذ أي عملية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الأنباء الواردة باستهدافه الفرقة أولى مدرع بصنعاء، غير صحيحة.
وقال التحالف: لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.
وأضاف: نؤكد أن عدم القيام بأي عملية، يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن.
قال: يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الأنباء الواردة باستهدافه الفرقة أولى مدرع بصنعاء، غير صحيحة.
وقال التحالف: لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.
وأضاف: نؤكد أن عدم القيام بأي عملية، يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن.