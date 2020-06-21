"منال عسيري" مديرة لشؤون الموظفين بشرطة الرياض

أصدرت شرطة منطقة الرياض قرارًا بتعيين منال بنت علي عسيري، مديرة لشعبة شؤون الموظفين بالشرطة.



وتعتبر "منال عسيري" من الكفاءات المميزة والجديرة بالتقدير في مجال عملها، وهي مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم المهني في مجال التنمية البشرية، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك خالد، ولديها مجموعة بحوث ودورات في مجال القيادة والتميز الإداري.