سييرا: سنتجاوز خسارة ضمك بالفوز على الهلال

أبدى سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة الهلال غدًا في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا وقال: "نطمح لخطف بطاقة التأهل والوصول للدور المقبل".
وأضاف: حظوظ الفريقين متكافئة في خطف بطاقة التأهل وحضرنا لأجل الفوز.
وتطرق للخسارة من ضمك دوريًا وقال: "غياب اللاعبين الدوليين قبل مواجهة ضمك أثر على ظهور الفريق فنيًا ومباراة الغد ستكون مختلفة من كل الجوانب".
وأضاف: لقاء ضمك حادثة وانتهت ويجب أن نتجاوزها بالانتصار في لقاء الغد.
أبدى سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة الهلال غدًا في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا وقال: "نطمح لخطف بطاقة التأهل والوصول للدور المقبل".
وأضاف: حظوظ الفريقين متكافئة في خطف بطاقة التأهل وحضرنا لأجل الفوز.
وتطرق للخسارة من ضمك دوريًا وقال: "غياب اللاعبين الدوليين قبل مواجهة ضمك أثر على ظهور الفريق فنيًا ومباراة الغد ستكون مختلفة من كل الجوانب".
وأضاف: لقاء ضمك حادثة وانتهت ويجب أن نتجاوزها بالانتصار في لقاء الغد.