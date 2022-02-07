"القرني" إلى رتبة عقيد

يتلقى العقيد عمر بن عبيد القرني مساعد قائد أمن المهمات بمنطقة مكة المكرمة، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة عقيد.

وعبّر "القرني" عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة؛ مؤكدًا أن هذه الثقة تُمثل حافزًا لمضاعفة الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطنين.