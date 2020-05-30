السنغال: ارتفاع إصابات كورونا إلى 3429 حالة

إجمالي الوفيات 41 وعدد المتعافين 1649

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بعد إجراء 1236 تحليلاً مخبريًا.

وقالت الوزارة في بيانها: عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 3429 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 1649 حالة.