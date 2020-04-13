أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 386 شخصاً في سنغافورة خلال يوم

حصيلة الحالات ترتفع إلى 2.918

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك.

وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:19 PM

حصيلة الحالات ترتفع إلى 2.918

أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 386 شخصاً في سنغافورة خلال يوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك.

وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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