أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 386 شخصاً في سنغافورة خلال يوم

حصيلة الحالات ترتفع إلى 2.918

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك.

وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".