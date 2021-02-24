الجيش اليمني ينتزع منطقة الجدافر الإستراتيجية من الحوثيين

أصبح على مشارف عاصمة محافظة الجوف

أفاد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، اليوم (الأربعاء)، بأن قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت منطقة الجدافر الإستراتيجية بالكامل من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصبحت على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأضاف "الوائلي" أن قوات الجيش الوطني كانت تتمركز سابقًا في الجزء الشرقي من منطقة الجدافر، وكان جزء كبير منها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد أن الجيش اليمني دحر خلال اليومين الماضيين الميليشيا الانقلابية من الجدافر بالكامل.

بيّن قائد المنطقة السادسة، أن معسكر اللبنات الإستراتيجي أصبح خلف قوات الجيش الوطني بعد أن تقدمت شمالاً، وأصبحت موازية لمنطقة اللبنات العليا، وأنه بعد هذا التقدم الملحوظ باتت قوات الجيش الوطني على مشارف مدينة الحزم.

وذكر "الوائلي" أن معنويات ميليشيا الحوثي منهارة وخسائرها كبيرة جدًا سواءً في الأرواح أو العتاد.