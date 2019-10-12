بمشاركة "الجبير".. وزراء الخارجية العرب يبحثون العدوان التركي

خلال الاجتماع الطارئ المنعقد بالقاهرة بناءً على طلب مقدّم من مصر

بدأ، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب جمهورية مصر العربية.

وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

ويبحث الاجتماع العدوان التركي على الأراضي السورية.

وسبق عقد الاجتماع اجتماعٌ تشاوري لوزراء الخارجية العرب، حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.