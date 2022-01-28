"العريشي" مديرًا عامًّا لهيئة الهلال الأحمر بجازان

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، قرارًا بتكليف الدكتور عادل بن عبده عريشي مديرًا عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان.



من جهة أخرى عبر الدكتور عادل عريشي عن عظيم شكره للثقة الغالية من رئيس الهيئة بمناسبة صدور الأمر بتكليفه.



وقال: "هذا شرف لكل مواطن أن يعمل في خدمة قيادته وأبناء شعبه ودينه في كل موقع مسؤولية"، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقنا لأداء مهام عملنا على أكمل وجه.