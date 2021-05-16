أمانة المدينة المنورة تنفّذ 4 آلاف جولة خلال أيام العيد

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 3986 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.
وكشفت الجولات عن امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا.
وحرّرت الفرق الرقابية 22 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.
22 مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بالإجراءات الوقائية
نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 3986 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.
وكشفت الجولات عن امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا.
وحرّرت الفرق الرقابية 22 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.