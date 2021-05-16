أمانة المدينة المنورة تنفّذ 4 آلاف جولة خلال أيام العيد

22 مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بالإجراءات الوقائية

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 398‪6 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.

وكشفت الجولات عن امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا.

وحرّرت الفرق الرقابية 22 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.