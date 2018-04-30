بعد أولى مشاركاته في الدوري الروماني .. هزازي ينال إعجاب مدرب فريق بوتوساني

عبر نايف هزازي عن سعادته بمشاركته الأولى مع فريقه بوتوساني الروماني ضمن مباريات الدوري الروماني.

وقال هزازي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏الحمد والشكر لله، بدأت يوم أمس "الأحد" أول مشاركة رسمية لي مع فريق بوتوساني الروماني.. وحرصت على استغلال مشاركتي بالظهور الفني الجيد، وسعدت بإشادة مدرب الفريق "كوستاري" بعد اللقاء، والدعم المعنوي في مباراتنا أمام غازميتان في الدوري الروماني، وبإذن الله القادم أفضل في تجربتي الاحترافية".

يذكر أن فريق بوتوساني يلعب لأول مرة ضمن أندية الصفوة في رومانيا؛ حيث صعد نهاية الموسم الماضي، وتعد هذه المشاركة هي الأولى لهزازي مع فريقه؛ حيث تم الدفع به من قبل الجهاز الفني عند الدقيقة ٧٠، ولم يتمكن الفريق من تعديل النتيجة لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1.

