أولى نتائج قتل "سليماني".. إيران مستعدّة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي

بعد يومين من إعلانها التخلّي عن قيود تخصيب اليورانيوم

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده مستعدّة للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، وذلك في تغريدة على "تويتر" من وزارة الخارجية، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الشروط المحتملة، فهل يعدّ هذا التطور أولى نتائج اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني؟

ووفقًا لـ"رويترز": أعلنت طهران، الأحد الماضي، أنها ستتخلّى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم؛ في تقليص آخر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.