"الخرمي": منجزات تنموية مستمرة وحضور دولي فعال وتحول كبير للتعليم

في ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

قال مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ بمناسبة مرور سبع سنوات على تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم: إن خادم الحرمين الشريفين مكّن للمملكة حضورها القوي دوليًا، وشهدت البلاد في عهده منجزات تنموية عظيمة، وتُرجِم حزمه وعزمه إلى إنجازات متميزة، شكلت علامة فارقة في مسيرة الوطن، سواءً فيما يخص خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة، أو تطوير الأنظمة، وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، ومواصلة تنفيذ المشاريع الصحية، والتعليمية، والتنموية في مختلف أرجاء المملكة على حد سواء.

وأكد الدكتور "الخرمي" على اهتمام القيادة الحكيمة بالعملية التعليمية وما شهده التعليم من تحول كبير في هذا العهد الزاهر خاصة فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني، وتعزيز التعلم الذاتي والمستمر وتوظيف المناهج الحديثة وتعزيز المهارات وخصوصا مهارات القرن ٢١ في مجالات التعليم وسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وما حققته المملكة من مؤشرات تنافسية عالمية في المجال الاقتصادي والتقني والصحي والتعليمي سائلا الله أن يحفظ ولاة الأمر ويديم على وطننا التطور والازدهار.

من جانبه، أشار المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي إلى أن المملكة في عهد الملك سلمان وفي ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ أصبحت من الدول المشاركة في صنع القرارات، والمؤثرة في المحافل الدولية، ونجحت في تجاوز الأزمات الأمنية، والمالية والاقتصادية التي مر بها العالم، بفضل قيادتنا الحكيمة التي قادت دفة البلاد، نحو بر النمو والمستقبل المشرق. وأضاف أن ما تنعم به البلاد من مواكبة للتطور المستمر في العالم، والتقدم في جميع مسارات الحياة السعودية، هو بفضل الله ثم بفضل الحنكة السياسية والبصيرة النافذة لقيادتنا الرشيدة.

في ذات الشأن قالت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها الحمزي: إن الملك سلمان قائد ملهم استطاع بتوفيق الله وبما يتميز به من صفات قيادية أن يرفع من شأن المملكة على جميع الأصعدة، وأسهمت جهوده في تعزيز مكانة المملكة وهيبتها بين الأمم والدول، فضلا عن تطوير المجتمع السعودي في جميع النواحي، والاستثمار في الشباب السعودي الطموح، وإبراز دور المرأة الفعال.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا على حرص القيادة الحكيمة في استمرار خطط التنمية والتطوير التي تُعلِي من مكانة هذه البلاد المباركة، وأن الجميع في ذكرى البيعة السابعة يفخر بأن يكون تحت قيادة الملك سلمان الذي رفع راية البلاد عالية خفاقة، وجعل للمملكة مكانة متميزة شهد بها العالم، والقاصي والداني.