الأكثر تضررًا.. إصابات كورونا بأوروبا تتخطّى المليون والنصف

تقارب نصف عدد المصابين في العالم.. والوفيات 140 ألف حالة

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميًّا في أوروبا، إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.

وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليونًا و506 آلاف و853، والوفيات 140 ألفًا و260؛ باتت أوروبا القارة الأكثر تضررًا بوباء كوفيد-19.

وحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" السبت، بلغ تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ثلاثة ملايين و350 ألفًا و224 إصابة، في حين تجاوزت الوفيات 238 ألفًا و334.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، الجمعة: إن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل بشكل واضح حالة طوارئ صحية عالمية، وتثير القلق على نحو خاص، مع انتشارها على نطاق أوسع في دول ذات نظم صحية ضعيفة.

وبعد 3 أشهر من تقديم لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، النصح لأول مرة للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإعلان حالة طوارئ صحية عامة بسبب فيروس كورونا المستجد؛ قال غيبريسوس: "لا تزال الجائحة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا".



وأكد تيدروس أن لديه "مخاوف شديدة تجاه الأثر المحتمل" لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، "في الوقت الذي يبدأ فيه (المرض) في (الانتشار) بوتيرة متسارعة في دول ذات نظم صحية ضعيفة".

وقال تيدروس في إفادة صحفية، بمقر منظمة الصحة العالمية، في جنيف: "مثلما فعلنا بوضوح منذ البداية، سنستمر في دعوة الدول إلى تطبيق حزمة شاملة من الإجراءات للعثور على كل حالة وعزلها وفحصها وعلاجها، وتتبع كل من له صلة بها".