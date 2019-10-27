مكة.. تكريم رجل أمن رفض رشوة من وافدة لإطلاق سراحها

قائد القوة الخاصة لأمن الحرم: أشكر وأقدر لكم التزامكم بالأنظمة

عبر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره للعريف أحمد بن جميل يتيمي من منسوبي قوة أمن الحرم على التزامه بالأنظمة والتعليمات وعدم قبول رشوة من مقيمة بصورة غير مشروعة مقابل إطلاق سراحها.

وقال في خطاب سلمه للعريف اليتيمي: أشكر وأقدر لكم التزامكم بالأنظمة والتعليمات وعدم قبول رشوة من مقيمة بصورة غير نظامية في المملكة مقابل إطلاق سراحها، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم وأنتم قدوة لكل من يعمل في البيت الحرام".

يشار إلى أن المقيمين بطرق غير نظامية يقبض عليهم بصفة مستمرة في المسجد الحرام وساحاته ويكونون في الغالب من النساء المتخلفات بعد موسمي الحج والعمرة.