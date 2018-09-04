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أكد أن الجدول الجديد سيصدر قبل الجولة الثانية

مؤمنة: سيتم تعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم يقومون بدراسة لتعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج كورة: "جدول الدوري الجديد سيصدر بإذن الله قبل الجولة الثانية من الدوري".

وأضاف: نحن الآن نعمل على دراسة التعديلات الممكنة بما يتوافق مع وضع الأندية، وسنقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة مثل إدارات الملاعب والجهات المنظمة والنقل التلفزيوني والصيانة لعمل التعديل بما يليق بمظهر الدوري السعودي.

وأشار في بداية حديثه أنهم واجهوا صعوبات في وضع جدول الدوري بسبب عدد الفرق والمشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات. وقال: "العمل الذي قمنا به ليس لسنة واحدة بل سنرى نتائجه في المستقبل".