تعاون مهني بين "تكامل" و5 جهات سياحية سويسرية

من أجل النهوض بالكوادر الوطنية

بحث المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض مع مسؤولي مجموعة تعليمية سويسرية، تضم خمس جهات، التعاون في مجال تطوير القدرات البشرية السعودية العاملة في القطاعات السياحية؛ وذلك لزيادة حضورها وإسهامها بنهضة ذلك القطاع الذي يعول عليه لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تخدم الاقتصاد الوطني.

وعرضت المجموعة السويسرية رغبتها بالإسهام في تطوير الكادر البشري السعودي في المجال السياحي والفندقي، والعمل في السعودية وفق آلية لتطوير الكادر الوطني في قطاعات السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأبدى الجانب السويسري ترحيبه بمقترح مركز تكامل لبحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون، يستفيد منها قطاع التعليم والتدريب السياحي في السعودية، سواء الحكومي أو الأهلي، بالتعاون مع الجهات السويسرية، وهي المدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، وأكاديمية فنون الطهي السويسرية، وكليات سيزار ريتز، ومدرسة IHTTI لإدارة الفنادق، ومعهد مونترو الفندقي.