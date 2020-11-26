لليوم التالي بالرياض.. حملات تفتيشية على سوق العمل تضبط 36 مخالفة

لفرق التفتيش بفرع وزارة الموارد وشملت شرق ووسط العاصمة

نفّذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، حملةً تفتيشية مفاجئة على محالّ الذهب والمجوهرات والاتصالات والعيادات الطبية للأسنان في شرق ووسط العاصمة الرياض؛ للتأكد من التزام أصحاب العمل والمنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل.



وأسفرت الحملة عن تحرير "36" مخالفة وإنذار منها ثلاث مخالفات في مستوصفات طبية يعمل فيها موظفو الاستقبال والتأمين من غير رخصة عمل، كما يعمل المحاسب في المستوصف برخصة عمل لعامل منزلي، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المنشآت المخالفة.



بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد الله الحربي، أن الهدف من هذه الحملات المتواصلة رفع نسبة الامتثال في المنطقة وتعزيز ومتابعة التزام أصحاب الأعمال بضوابط ولوائح الوزارة وقراراتها، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته، وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.