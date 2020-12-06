بداية أسبوع ممطرة في جازان.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

3

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 11:19 AM

قالت: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

بداية أسبوع ممطرة في جازان.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 1,488

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020