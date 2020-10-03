أذربيجان تنفي إسقاط 3 طائرات تابعة لها في "قره باغ"

أكّدت استمرار تدمير المعدات العسكرية للجيش الأرميني

نفت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم السبت، أن يكون أيٌّ من طائراتها الحربية قد أُسقطت خلال المعارك الجارية على خط التماس في إقليم قره باغ.

وقال المتحدث باسم الوزارة، واقف دركاهلي: اليوم، روَّج الجانب الأرميني مرة أخرى معلومات كاذبة تزعم إسقاط طائرات وطائرات مسيّرة تابعة لسلاح الجو الأذري، ونكرّر مرة أخرى أنه لم يتم إسقاط أيّ طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأذري.

وأضاف، وفق وكالة "نوفوستي": على العكس من ذلك؛ تواصل الطائرات المسيّرة الهجومية الأذرية تدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأرمينية، ونقدّم تسجيلات فيديو للعمليات العسكرية لطائراتنا المسيّرة بشكل منتظم للجمهور.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن قواتها أسقطت ثلاث طائرات حربية أذرية وسط اشتباكات عنيفة يشهدها إقليم قره باغ منذ الأحد الماضي.