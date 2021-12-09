برعاية "الخريف".. نائب وزير الصناعة يدشن قاعدة "المعلومات الجيولوجية الوطنية"

تحتوي على معلومات جيولوجية إقليمية وبيانات تفصيلية عن الخرائط بمختلف مقاييسها

برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، دشّن اليوم الخميس نائبُ وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر "قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية"، إحدى مبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وعدد من القيادات والمسؤولين في الوزارة والهيئة.

وتحتوي قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على معلومات جيولوجية إقليمية وبيانات تفصيلية عن الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس رسمها، إضافة إلى معلومات المسوحات الجيوفيزيائية الإقليمية والمسوحات الجيوفيزيائية التفصيلية لمكامن التمعدن بالمملكة، كما تتضمن قاعدة البيانات الجيولوجية معلومات المسوحات الجيوكيميائية الإقليمية والتفصيلية للعينات السطحية وعينات الحفر والآبار، كما تحتوي على البيانات التفصيلية الجيولوجية والتقنية لآبار الاستكشاف المعدني، إضافة إلى التقارير الفنية لمشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية لعقود زمنية متعددة بالمملكة العربية السعودية.

وفي جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الهيئة عقدت يوم أمس الأربعاء، اجتماع نهاية العام 2021م لاستعراض الأعمال والمنجزات والمبادرات التي تَحققت خلال العام المنصرم، ومناقشة الخطط المستقبلية التي وضعتها الهيئة للعام المقبل 2022م، كما تَخلل الاجتماع حلقتا نقاش حول مبادرات التعدين وما تواجهه من تحديات، بالإضافة سبل تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين.